Olay saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey mahallesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında meydana geldi. İşyeri ortağı Mahmut Memiş(32), tomrukları elektrikli vinci, yönlendirme düğmesine bastığı sırada akıma kapıldı. İşçiler akıma kapılan genci kurtarıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdüler. Kalbi duran genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.



Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.