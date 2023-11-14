Hayriye mahallesindeki ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Hayriye mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Orman işçisi 59 Yaşındaki Yaşar Arslantaş, motorlu testere ile ağacı kesmeye başladı. O sırada devrilen ağaçtan kaçamayan adam altında kalarak hayatını kaybetti. Yakınındaki ağacın dalının çarptığı diğer işçi Süleyman Ş.(51) hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi