Biyoteknoloji bitki, hayvan ve çeşitli mikro organizmaların genetik yapılarının değiştirilmesi ve geliştirilmesi bilimine biyoteknoloji denir. Makine mühendisliği, elektrik mühendisliği gibi mühendislik alanının pek çok dalıyla ortak bir şekilde çalışır, ürünler ortaya çıkarır. Biyoteknoloji günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Modern teknoloji, endüstriyel ürünler ve doğa ürünleri bu teknolojinin alanına girer. Özellikle tarım alanında tohum kalitesinin ve verimin artırılması başta olmak üzere, pek çok ürünün gen yapısı geliştirilerek ve ya birleştirilerek yeni ürünler elde edilebilmektedir.

Biyoteknoloji Kullanım Sahaları

Günümüzün en gelişmiş teknolojilerinden olan biyoteknoloji:

Tarımda, sebze ve meyve üretimi veriminin artırılmasında ve yeni ürünler geliştirilmesinde,

Sağlıkta, hastalıklara karşı zararlı genlerin yok edilmesinde, yararlı enzim ve protein üretiminin desteklenmesinde, vücut hasarlarının onarım sürecinin hızlandırılmasında,

Sanayi sektöründe, ham madde sağlanmasına gerek kalmayacak yapay maddeler üretilmesinde ve

Geri dönüşüm ile sağlanacak enerji üretimi alanlarında kullanımı hızla yayılmaktadır.

Biyoteknoloji Kullanımının Faydaları

Kullanımı her geçen zaman daha da artan biyoteknoloji, pek çok sektörde fayda sağlamaktadır. Yaygın olarak kullanıldığı sağlık ve tarım alanlarında ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Biyoteknolojinin faydaları:

Çeşitli vitaminler ve vücut için gerekli olan yapay hormonlar biyoteknoloji ile üretilmekte ve vücuda dışarıdan verilmektedir.

Deri ve yapay organ üretimleri gerçekleşmiştir.

Pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde yarar sağlar, erken dönemde zararlı genleri yok etmeye yardımcı olur. Genetik hastalık araştırması ve kök hücre tedavileri bu sayede olmaktadır.

Yeni ilaçlar ve enzimler kolaylıkla üretilmektedir.

Sebze ve meyvelerin raf ömrü uzatılmış, kaliteli mahsul üretimi başlamıştır. Tıbbi Teknolojik Gelişmeler

Hayvanlar ve bitkiler sağlıklı bir şekilde çoğaltılabilmektedir, direnci artırılmaktadır.

Temizlik ürünleri olmak üzere pek çok sanayi ürünü daha uygun fiyata üretilmektedir.

Kirli suların arıtılması ve organik atıkların yok edilmesini sağlar.

Biyoteknolojinin Zararları

Biyoteknolojik gelişmeler beraberinde bazı zararlar getirmektedir. Bunlar:

GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) ile üretilen ürünler doğal ürünlerin doğada azalmasına neden olur. BU şekilde elde edilen tohumlar kısırdır, tohumun sürekli yenilenmesi gerekir.

Mutasyon ve çeşitli anomalilere sebebiyet verebilir.

Biyoteknoloji ile elde edilmiş pek çok ürün insan sağlığını tehdit eder, zamanla alerjik reaksiyonlara ve hastalıklara yol açabilir.

Biyolojik silah yapımında kullanılabilir.

Tüm bunlar zamanla ekolojik dengede hasara yol açar.

Biyoteknoloji Kullanımına Örnekler

Ateş böceğinin ışık saçmasını sağlayan genlerin, tütün bitkisine aktarılarak geceleri ışık saçması sağlanmıştır.

AIDS ve Hepatit hastalıklarını taşıyan genler farelere aktarılarak ilaç ve aşı çalışmaları bu hayvanlar üzerinden yapılmaktadır.

Kutuplarda yaşayan bir hayvandan alınan bir gen ile domates, çilek gibi sıcakta yetişen bitkilerin soğukta yetiştirilmesi sağlanmıştır.

Beyaz pirince nergis bitkisi ve bir bakteriden alınan A vitamini sentez edilerek, A vitamini üretmesi sağlanmıştır.

Biyoteknoljide Gelecek Teorileri

İnsanlığın gelişen ve değişen ihtiyaçlarına ve sağlık taleplerine karşı hızla gelişen biyoteknolojik gelişmelerin zaman içinde daha da artacağı ön görülmektedir. Yapay zekâ, kuluçka ile insan üretimi gibi pek çok teori bu gelişmeler arasında ön görülmektedir.

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