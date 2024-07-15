Olay 17 Mayıs saat 18.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesinde meydana geldi. Hakan K.(14) iddiaya göre sosyal medyada tartışığı Yusuf G.(16) ile İstiklal caddesinde denk geldi.

Yusuf G.(16) arkadaşı Seyfi E.(17) ile birlikte Hakan K.'ya saldırdılar. 2 saldırgan, Hakan K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

KALBİ DURDU

Yumruk ve tekme darbeleri alan Hakan K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler Seyfi E.(17) ve Yusuf G.(16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan genç, Bursa yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Hastanede 2 ay boyunca tedavisi süren Hakan, sadece nefes alırken, tedavilere de yanıt vermedi. Uygulanan fiziksel tedavilere yanıt vermeyen fakat sadece nefes alan Hakan, taburcu edildi. Hiç bir uzvunu hareket ettiremeyen genç, yatağa mahkum kaldı.

YAŞAYAN ÖLÜ OLDU

Gözleri açık sadece nefes alan genç adeta yaşayan bir ölü oldu. Ailesinin sorularına dahi cevap veremeyen gencin, eski haline dönmesinin mucize olacağı iddia edildi.

Hakim sanıkları, bulundukları konutun dışına çıkmamaları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Yaşanan mahkemenin ardından Hakan'ın ailesi sosyal medyada saldırganların tekrar tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlattılar. Sosyal medyada #hakanadaletbekliyor etiketiyle destek kampanyası başlatıldı. Kampanya çığ gibi büyüdü.

Muhabir: İBRAHİM USLU