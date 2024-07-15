Tekirdağ Valiliği tarafından gaziler ve şehit yakınlarına yönelik düzenlenen yemekte konuşan Vali Soytürk, “15 Temmuz Darbesi diğer darbelerden farklı. Bu darbede uçakla, topla, tüfekle kendi vatandaşını katlettiler, şehit ettiler. Kendi Cumhurbaşkanının binasını vurdular, gözbebeği kurumumuz Meclisi vurdular, Emniyet Genel Müdürlüğünü vurdular” dedi.

Tekirdağ Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle gaziler ve şehit yakınlarına yönelik yemekli program düzenlendi. Programda Vali Soytürk şehit yakınları ile tek tek selamlaştı.

Yemeğin ardından Vali Soytürk açıklamalarda bulunarak, “15 Temmuz Darbesi diğer darbelerden farklı. Bu darbede uçakla, topla, tüfekle kendi vatandaşını katlettiler, şehit ettiler. Kendi Cumhurbaşkanının binasını vurdular, gözbebeği kurumumuz Meclisi vurdular, Emniyet Genel Müdürlüğünü vurdular. Kendi vatandaşını, kendi kurumunu vuran böyle bir darbe daha olmamıştır. Bu darbede ben Allah’ın yardımının olduğunu düşünüyorum çünkü üniversitemizde bir resim sergisini gezdik o günlerden de hatırlıyoruz. Bir vatandaşımız tankın önüne yatmış, normal bir zaman bir tankın önüne yatmak kabul edilebilir, yapılabilir bir iş değildir ya da köprüde genç bir hanımefendi darbecilere doğru yürüyor, ateş ediyorlar ve buna rağmen yürüyor. Temenni ediyoruz ki bir daha böyle bir darbe, bir daha böyle hain bir vaka yaşanmasın. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize huzurlu, uzun, mutlu ömürler diliyorum. İlimizde de 2 tane şehidimiz var, bugün bir tanesini ziyaret ettik. Onlara da rahmet diliyorum. Yemeğimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Yemek programına Vali Recep Soytürk’ün yanı sıra Tekirdağ Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, milletvekilleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.