

Kaza Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ömer A.(63) yönetimindeki 16 P 0486 plakalı kamyonet, önünde seyreden sürücü Abdulselam Y.(29) yönetimindeki 34 KCM 929 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücü ve yanındaki yolcu İrem Ö.(20) ve kamyonetteki yolcu Sultaniye K.(45) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ