Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul’un liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya dün sabah 6 ilde toplam 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlarından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kuytul çifti de gözaltına alındı.

Çocuk sesine tahammül edemedi

Kamuoyunda sohbet videolarıyla bilinen Alparslan Kuytul’un, geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi’nde çekilen bir videosu da yeniden gündeme geldi. Kuytul’un konuşma yaptığı sırada yükselen çocuk seslerinden rahatsız olduğu ve cemaati azarladığı anlar görüntülere yansıdı.

Kuytul’un cemaate yönelik, "Çocukları arka taraflara koymalısınız, ses yaptıklarını görüyorsunuz, seslenmiyorsunuz, seyrediyorsunuz. Bu çocukların vebali sizin boynunuza, beni böyle konuşmak zorunda bıraktığınız için" sözlerini sarf etmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise çok sayıda tepki aldı.