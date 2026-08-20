İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında araçları durduran ekipler, sürücülerin belgelerini ve alkollü olup olmadıklarını kontrol etti.

Yapılan kontrollerde 2 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. Sürücülerden birinin daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen yeniden alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 200 bin TL, diğer alkollü sürücüye ise 25 bin TL cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin, trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.