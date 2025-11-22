Olay, saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.
16 BDP 784 plakalı otomobil ile gelen Muhammet G. araçtan inip tost işletmesi sahibi Mustafa Tokgöz(33) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada Muhammed G. elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı.

Şüpheli geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelinin aracı, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis, çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen cinayet şüphelisini arıyor.

Kaynak: Mehmet Sevinç