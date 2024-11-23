2.Lig temsilcimiz İnegölspor sahasında Batman Petrol Spor A.Ş
Hakemler: Berkan Çetin, Gökhan Yüksel, Ahmet Türkeş
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Ali Mert Aydın, İsmail Zehir, Uğur Utlu(Dk Hasan Alp Altınoluk) , Yusuf Tursun, Fatih Aktay(Dk 46 Batuhan Günaldı) İsmail Kayalı(Dk 46 Recep Efe Koçak) Sadık Arda Yılmaztürk
Batman Petrol Spor A.Ş.: Ferhat Kaplan, Yalçın Kılınç, Abdurrahman Emir Alagöz, Mustafa Hüseyin Seyhan, Atabey Çiçek, Mustafa Çeçenoğlu, İshak Çakmak, Omar İmeri, Samet Karakoç, Tunahan Çiçek, Evren Korkmaz
Sarı kartlar: Uğur Utlu(İnegölspor) Abdurrahman Emir Alagöz, İshak Çakmak(Batman)
Kırmızı kart:
Goller: Hasan Alp Altınoluk(İnegölspor) Mustafa Çeçenoğlu(Batman)
Maçtan önemli dakikalar
12'nci dakikada gelişen Batman atağında ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
49'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
60'ncı dakikada Batman ceza sahası yakınından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu. 1-2