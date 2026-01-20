

Dün gün boyunca etkisini gösteren kar yağışları nedeniyle İnegöl ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yarım metrenin üzerine çıktı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi ekiplerinin 24 saat esaslı çalışmasıyla sürekli kapanan yollar ağır iş makineleri ile açılmaya çalışıldı.



İnegöl’de kar yağışının en etkili olduğu bölgeler ise Uludağ eteklerinde yer alan kırsal mahalleler oldu.



Yine Domaniç yolu üzerinde yer alan kırsal mahalleler ile Mezit bölgesinde ki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 50 cm’ye yaklaştı.



İnegöl’ün bütün mahalleleri karla kaplanırken, kardan en çok etkilenen kırsal mahalleler ise, Kıran, Turgutalp, Süle, Elmaçayır, Paşaören, Çayyaka, Boğazova, İnayet, Gülbahçe, Tahtaköprü, Bahçekaya, Oylat, Saadet, Hilmiye, Osmaniye, Güney Kestane, Mezit, Dipsizgöl, Eskiköy, Maden, İclaliye, Erikli ve Kestanealan oldu. Bu bölgelerde kar kalınlığı 30-50 cm arasında ölçüldü.