Kepez Hasan Doğan Stadyumunda oynanan mücadele de karşılıklı ataklarla sürdü. İki yarıda da gol olmayınca maç 0-0 berabere bitti.
Stat: Hasan Doğan Stadyumu
Hakemler: Yücel Büyük, Mehmet Şenkaya, Erdoğan Çak
İnegölspor: Emre Şeker, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Hüseyin Afkan, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Yasin Ozan
Kepezspor: Tarık Emre Arslan, Emrah Taysı, Selim Ay, Mustafa Bayhan, Semih Küçük, Kerem Çağatay, Ahmet Demirli, Sefa Durmuş Berat Satılmış, Reşat Yavuzay, Serhat Siyahtaş
