MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi ile İnegöl AVM iş birliğinde düzenlenen “BİLSEM Ramazan Günleri” etkinliği, kültür ve sanatı Ramazan’ın manevi atmosferiyle buluşturdu. İnegöl’de gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, geleneksel sanatları deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

“Mahyadan Motife, Gölgeden Tasarıma” temasıyla hazırlanan etkinlikte öğrenciler, kültürel mirasın önemli unsurlarını atölye çalışmalarıyla keşfetti. Geleneksel sahne sanatlarından meddah geleneği ve Hacivat-Karagöz gölge oyunu çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Öğrenciler, kendi tasarladıkları gölge oyun karakterlerini boyayarak geçmişin sahne kültürünü günümüze taşıdı.

Etkinlik kapsamında Selçuklu yıldızının anlamı üzerine bilgilendirme sunumu da yapıldı. Sunumda sekiz köşeli Selçuklu yıldızının birlik, denge ve hayatın farklı yönlerini temsil ettiği; adalet, merhamet, sabır, doğruluk, tevazu, cömertlik, şükür ve hikmet gibi insani değerleri simgelediği anlatıldı. Öğrenciler daha sonra bu motiflerden ilham alarak kendi tasarımlarını oluşturdu.

Mahya sanatı hakkında yapılan tarihî bilgilendirmede ise Osmanlı döneminde cami minareleri arasına asılan kandillerle oluşturulan mahyaların Ramazan gecelerine kattığı estetik ve manevi değer anlatıldı. Atölyelerde öğrenciler, LED ışıklarla hazırladıkları mahyalarla geleneksel sanatı modern yorumla buluşturdu. Ayrıca Ramazan fenerleri ve ay formunda ışıklı rölyef tablolar da hazırlanarak etkinliğe renk kattı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan kurum müdürü Gökhan Yavuz, Ramazan ayının paylaşma, birlik ve kültürel değerlerin yaşatılması açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Bilim ve Sanat Merkezlerinin yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimine de katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Yavuz, Ramazan’ın manevi atmosferini öğrencilerin üretkenliği ve sanatla buluşturmanın özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Programın sonunda öğretmenlere ve öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenirken, etkinlik hem çocuklar hem de aileler için unutulmaz bir Ramazan hatırası olarak tamamlandı.

“BİLSEM Ramazan Günleri”, kültür, sanat ve Ramazan’ın manevi iklimini öğrencilerin hayal gücüyle buluşturan anlamlı bir etkinlik olarak İnegöllülerden büyük beğeni topladı.