Karla kaplanan yollarda bir kişi, aracının arkasına bağladığı kızakla kayarak dikkat çekti.

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Kar yağışını fırsata çevirmek isteyen şahıs, kızakla kaymak için aracının arkasına bağladığı ip yardımıyla yol boyunca ilerledi. Çevrede bulunan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Görüntülerde, kızakla kayan kişinin zaman zaman dengesini kaybettiği ve trafikte tehlike oluşturabilecek anlar yaşandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, bazı kullanıcılar durumu eğlenceli bulurken bazıları ise tehlikeli olduğu söyledi.