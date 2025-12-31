Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artış oranları da netleşecek. Emekli maaşları, yılın ikinci altı ayında oluşan enflasyon oranı esas alınarak artırılacak.

Ancak kök aylığı düşük olduğu için maaşı 16 bin 881 liraya tamamlanan emekliler bu artıştan doğrudan yararlanamıyor. Bu nedenle söz konusu gruptaki emekliler için ek bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. En düşük emekli aylıklarının da ikinci yarı enflasyonu oranında yükseltilmesini içeren düzenlemenin, AK Parti tarafından Ocak ayının ikinci haftasında Meclis’e sunulması planlanan ve yaklaşık 15 maddeden oluşması beklenen torba yasa teklifine dahil edilmesi öngörülüyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, en düşük emekli maaşlarına yapılacak artış oranı önce 5 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) ele alınacak, ardından aynı gün yapılacak kabine toplantısında nihai karar verilecek.

Aralık enflasyonu 1 çıkarsa zam 2 bin 76 lira olacak

Aralık ayında enflasyon yüzde 1 gelirse, aylıkların artışına esas olacak 6 aylık enflasyon yüzde 12.3 olacak. Bu durumda 16 bin 881 lira olan emekli aylığı 2 bin 76 liralık artışla 18 bin 957 lira 63 kuruş olacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 31.03 olacak.

Aylık enflasyonun yüzde 1’in altında çıkması halinde, örneğin yüzde 0.9 olması durumunda, 6 aylık enflasyon 12.2 olacak. En düşük emekli aylığı artışı ise 2 bin 59 lira olacak. Yani yeni dönemde en düşük emekli aylığı alanların banka hesaplarına 18 bin 940 lira yatacak.

Asgari ücret desteği bin 270 TL

Daha önce kamuoyuna açıklanan ve 1.270 liraya yükseltilen işverenlere yönelik asgari ücret desteğinin de hazırlanmakta olan torba yasa teklifine dahil edilmesi planlanıyor. Buna göre, sektör ayrımı gözetilmeksizin asgari ücret üzerinden çalışan istihdam eden işverenlere 2026 yılı boyunca kişi başına 1.270 lira destek verilecek.