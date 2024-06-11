Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli kardeş, başka bir erkekle evde yakaladığı ablasını bıçakla yaraladı.

Olay saat 15.00 sıralarında Hamidiye mahallesi park caddesinde bir evde meydana geldi.

Ammar A.(24) iş çıkışında evine gitti. Eve giren Ammar A., evli olan ablası Rahaf A.(28)'yı başka bir erkekle gördü. Öfkelenen Ammar A. Elindeki bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. O sırada evde olan diğer erkek, kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi kardeş, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.

Yaralı kadının tedavisi sürüyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ