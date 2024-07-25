Bursa'nın İnegöl Orhaniye mahallesinde meydana gelen kavgada bir kişi sopayla darp edildi.

Olay Orhaniye mahallesinde meydana geldi. Muhammed Ali H.(23) ve Abdurauf A. Arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada sopalı şahıs Ali H.'yi başından yaralandı. Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Abdurauf A. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı tedavisinin ardından ve şüpheli ile birlikte Adliyeye sevk edildiler.

İki şahısta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu