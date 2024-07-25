İzmir'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından projelendirilen ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" kapsamında ekimi yapılan sorgum-sudan otunun ilk hasadı; üretici Şükrü Yörük’ün tarlasında gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - TAKEP kapsamında, hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanması amacıyla İzmir’e bağlı 10 ilçede toplam 216 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli olarak 13,270 kg sorgum-sudan otu melezi tohumu dağıtıldı.

Ödemiş ilçesinde ise 40 üreticiye 3900 kg tohum dağıtıldı. Tohumlar, Mayıs ayının ilk haftasında dekar başına 3,5 kg olacak şekilde ekildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKEP kapsamında elde edilen olumlu sonuçların ardından, benzer projeleri diğer ilçelerde de hayata geçirmeyi planladı.

İl Müdürü Mustafa Şahin, "Projelerimiz, üreticilerimizin ekonomik olarak güçlenmesine ve yerel hayvancılığın sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Üreticilerimize her zaman destek olmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz," dedi. Şahin, bu proje ile birlikte, İzmir’deki hayvancılık faaliyetlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi ve yerel üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesi hedeflendiğini söyledi.