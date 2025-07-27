Edinilen bilgiye göre İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan sürücü Ali N. yönetimindeki 16 LHA 79 plakalı hafif ticari araç ile Kerem T. yönetimindeki 16 BKR 169 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan Abdullah Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.