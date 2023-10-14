Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada 2 ayrı zincirleme kazada 7 araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halindeyken yavaşlayan sürücü Mehmet Hanefi D.(44) yönetimindeki 16 NM 455 plakalı otomobile, arkasından gelen Talha S.(23) yönetimindeki 16 ASU 71 plakalı araç arkadan çarptı. Kezban Bilge K.(65) yönetimindeki 11 ABT 480 plakalı araç da, 16 ASU 71 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu yolcular Asuman S. Ve Elif K. Yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HEMEN ARDINDAN BİR KAZA DAHA

Kazanın hemen ardından ise yine bir zincirleme kaza meydana geldi. 4 araç çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı.

Murat Avcı