Bursa Valiliği, kent genelinde etkili olan yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yaptı.

Yapılan açıklamada, son radar verilerine göre şehirde yer yer metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında değişen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

Valilik, yağışların özellikle akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırabileceğini belirterek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, dere yatakları, alçak bölgeler ve yoğun trafik alanlarında bulunan vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Bursa Valiliği, hava durumuna ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini duyurdu.