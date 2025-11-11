Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Gözel, antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Bilinçli antibiyotik kullanımının hastaların sağlığı için oldukça önem arz ettiğini vurgulayan Gözel, "Gereksiz yere kullanılan antibiyotiklerin hastanın sağlığını iyileştirmekten ziyade bozabilmektedir. Bir takım olumsuz yan etkilere sebep olabileceğini biliyoruz. Ağızdan alınan bir antibiyotiğin mide ve bağırsak florasını bozacağını ve ishale sebep olacağını bilmekteyiz. Dolasıyla hastalarımızın antibiyotik kullanmadan önce mutlaka doktorlarına başvurmaları ve bilinçli bir şekilde antibiyotik kullanmalarını öneriyoruz. Aksi takdirde bilinçsiz kullanılan antibiyotikler vücudun florasını bozabilmekte ve bir takım istenmeyen yan etkilere sebebiyet vermektedir. Uygun antibiyotik kullanımı hekim tavsiyesi kadar kullanılmalı, hekimin tavsiye ettiği süreden öncede antibiyotiği ara vermemek gerekiyor. Bu tür durumlarda da kullanılan antibiyotiğe karşı bakterilerin direnç kazandığını bilmekteyiz. Bu direncin önüne geçmek ve daha sonraki seferlerde aynı bakteri ve mikropla karşılaşınca kullanılan antibiyotiğin etki gösterebilmesi için bu tür yaklaşımları hekim tavsiyesi ile yapmak gerekiyor. Kesinlikle komşu ve arkadaş tavsiyesi ile antibiyotik kullanımını engellememiz gerekiyor. Bazen hastalarda görüyoruz, dişim veya boğazım ağrıyor antibiyotikten bir tane kullan iyi gelir gibi yaklaşımlar oluyor. Kesinlikle hem tedavi etmiyor hem de direnç kazanılması kolaylaşıyor. Günübirlik bir basit ağrı kesici gibi antibiyotik kullanımı sınırlanması gerekmektedir" diye konuştu.