Okullar bölgesinde yer alan Hastane mezarlığı, hafta içinde derslere girmeyenlerin, okul çıkışlarında ise öğrenci üniformalı gençlerin takılma noktalarından biri oldu.

Öğrencilerin mezarlığı buluşma noktası seçmesi ise kafaları karıştırıyor. Özellikle Kültürpark ve Hastane mezarlığının yakın takibe alınması gerektiğini söyleyen veliler, Hastane mezarlığına güvenlik kameraları konulmasını talep ediyor.

Mezarlıkla ilgili şikayetler artmaya devam ederken ilçede yaşayan Hayati Aygen adlı bir vatandaş, sosyal medya sayfasından ilginç bir iddiayı ortaya atarak İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlerine seslenerek, mezarlığa öğrencilerin girişlerinin yasaklanmasını istedi.

Aygen yaptığı açıklamada, "İnegöl Emniyet güçlerinden ve okul müdürlerinden bir ricam olacak. Türkiye'de yasaklı maddelerin içimi çok küçük yaşlara kadar düştüğü bu zamanda, İnegöl Hastane Mezarlığında bu öğrenci kardeşlerimizin ne işleri var acaba? Geçen hafta ölmüşlerimizi ziyaret için hastane mezarlığına gittim. Gittiğim saatte okul çıkışında okuldan çıkan öğrenci kardeşlerimiz mezarlık bölgesine girip mezarlıkların aralarına oturup, buralarda sigaraları yaktıklarını gözlemlemiş bir vatandaş olarak, Okul Müdürlerine ve Emniyet birimlerinden ricam, bu yerlere öğrencilerin girişleri lütfen yasaklansın. Bu çocuklarımızı bu bataklıktan hep beraber kurtaralım diyorum." dedi.