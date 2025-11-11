Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırları içinde düştüğünü duyurdu. Uçakta bulunan 20 personelden ikisinin Bursa nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

Kazada şehit olan askerlerin, Yenişehir doğumlu Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Harmancık doğumlu Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ramazan Yağız olduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı, uçağın düşüş sebebine dair incelemelerin ise devam ettiği bildirildi. Şehitlerin cenazelerinin resmi törenin ardından memleketlerine götürüleceği öğrenildi.