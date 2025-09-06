Edinilen bilgiye göre Kemalettin Samipaşa Caddesi ile Şehit Erhan Yılmaz sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Suriye uyruklu Ahmet E.(23) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile sürücü Zatin B.(47) yönetimindeki 16 LFE 74 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç