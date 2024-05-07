Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada kazayı izleyen motosikletli kamyonete çarparak yaralandı.



Kaza Bursa-Ankara karayolu Mezit mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü yönetimindeki Çetin İ.(44) yönetimindeki 16 BDV 182 plakalı motosiklet, önünde seyrederken başka bir kazayı görüp duran Ferhat D. Yönetimindeki 16 UB 046 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı kazs yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.