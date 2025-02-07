İlk toplantı, kamusal alanlar, binalar ve peyzajın estetik açıdan çağdaş bir kimlik kazanması için görev bölümü yapılarak gerçekleştirildi. Mimar, mühendis, müteahhit ve vatandaşlardan oluşan bu grupta, İnegöl’ün görsel çekiciliğini artırmayı amaçladıklarını belirten İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, şehirlerini daha yaşanabilir ve görsel açıdan tatmin edici bir hale getirmek için yerel yönetimler ve ilgili taraflarla iş birliği yaparak, şehri daha güçlü bir görsel kimliğe kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bülent Temelli, vatandaşların da bu süreçte görüş ve önerilerini iletebileceğini belirterek, İnegöl Kent Konseyi’nin 0 553 599 16 00 numaralı WhatsApp hattı veya https://inegolkentkonseyi.com.tr web adresi üzerinden görüşlerin alınabileceğini ifade etti.