Geçtiğimiz günlerde Eski Karacakaya-Tüfekçikonak Mahallesi arasında ki dere yatağı yanından geçen yolda heyelan olmuş, toprak kayması nedeniyle yolda yarıklar meydana gelmişti. Tehlike arz eden yol, Tüfekçikonak Muhtarlığı tarafından geçici olarak trafiğe kapatılırken, trafik alternatif yoldan sağlanıyordu.

Heyelan bilgisinin muhtarlıkça Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesinin ardından bölgede çalışmalar başlatıldı. Gazetemize açıklamalarda bulunan Şehamettin Aykul, yolun kısa süre içiresinde yeniden açılacağını söyledi.

Yapılacak çalışmaya ilişkin bilgide veren Muhtar Aykul, “Heyelanda zarar gören yolumuz dere yatağı bölgesinde bulunuyor. Yol dereye göre 5-6 metre yükseklikte. Bu nedenle alt zemin yumuşak toprak olduğu için yolda yarılma ve kaymalar oluştu. Büyükşehir Belediyemizden gelen ekipler bölgede inceleme yaptılar. Buranın dere yatağından itibaren taşlarla desteklenip güçlendirmesine karar verdiler. Çalışmalar hemen başladı. Kısa süre içinde yolumuz heyelanlara dayanıklı hale gelecek. Bizlere bu konuda destek olan başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere daire müdürlerimiz ve ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.