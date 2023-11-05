Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Zeynelbey sokak üzerinde meydana geldi. Sürücü Barış Ö. Yönetimindeki 35 BJN 884 plakalı otomobil, sürücü Tuğrul H.(17) yönetimindeki 16 AVP 169 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle motosikletten devrilen kepçaplar yola saçıldı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi