Gürsel ziyaretler sonrasında yapmış olduğu açıklamada muhtarların hizmet getirme esnasında 'Büyükşehir Yasasına' takıldıklarının altını çizdi.

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız ve ilçe teşkilatıyla birlikte bugün Gazelli Mahallesi'ni ve akabinde de Muhtarlar Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında vatandaşların ve muhtarların sorunları dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız şu ifadeleri kullandı;

İL BAŞKANIMIZ VERMİŞ OLDUĞU SÖZ DOĞRULTUSUNDA BUGÜN GAZELLİ MAHALLESİ'NE GELDİ

"Geçtiğimiz ramazan ayında İnegöl'deki muhtarlarımızı partimizde ağırlamıştık. O esnada Gazelli Mahallesi muhtarımıza il başkanımız söz vermişti ve özellikle Gazelli'yi ziyaret edeceğini belirtmişti. Bugün bu kapsamda İnegöl'ümüze gelen değerli il başkanımızla birlikte Gazelli Mahallesi'ne gittik ve orada vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Akabinde de İnegöl Muhtarlar Dayanışma Derneğini ziyaret ettik. Orada da istişarelerde bulunduk ve çok sayıda sorun bizlere iletildi."

SORUNLARA HAKİMİZ! İKTİDAR YETKİSİ ELİMİZE GEÇTİĞİNDE HEPSİNİ ÖNEM SIRASINA GÖRE PLANLAYIP ÇÖZECEĞİZ

Öncelikle bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak kırsal mahallelelerimizin tamamını ziyaret ettik ve yine ziyaretlerimiz devam ediyor. Merkez mahallelerimizdeki muhtarlarımızla da birebir veya mahalle teşkilatlarımız aracılığıyla temas kuruyoruz. Söylemek istediğim şudur ki biz muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını iyi biliyoruz. Yine bu sorunların çözümü üzerinde de her alanda kafa yoruyoruz ve projeler hazırlıyoruz. Tabi ki iktidar yetkisi bizim elimizde olmadığı için bizler yapıcı muhalefet anlayışımızla sorunların bir şekilde çözümüne vesile oluyoruz. Vatandaşlarımız genelde ve yerelde Saadet Partimize tam yetkiyi verdiği zaman söz veriyoruz ki bu tespit ettiğimiz ve bizlere aktarılan sorunların tamamını önem sırasına göre planlayıp çözeceğiz. İnşallah saadetli günler yakındır ve vatandaşlarımız hak ettiği insanca yaşama kavuşacaktır diyorum."

MUHTARLARIMIZ BÜYÜKŞEHİR YASASINA TAKILIYOR

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel ise; "Öncelikle İnegöllü hemşerilerime bu güzel karşılamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnegöl bizim için çok kıymetli bir ilçe fakat bir kez daha görüyoruz ki hak ettiği gibi yönetilmiyor. Bugün muhtarlarımız bizlere çok sayıda sorun aktardı. Bu sorunların çözümü için ise muhatap bulamadıklarını belirttiler. Yani yine sorunun kökenine inmek istiyor ve Büyükşehir Yasası demek istiyorum. Büyükşehir Yasası'nın getirdiği olumsuzlukların en önemlilerinden biri budur; Muhatap Bulamamak! Muhtarlarımız hizmet getirmek için mücadele eder fakat hizmeti İnegöl Belediyesinden mi yoksa Büyükşehir Belediyesinden mi alacağını bilemez. Çünkü yetkililer iki kurum arasında muhtarlarımıza resmen mekik dokutur. Vatandaşlarımıza reva görülen hizmet anlayışı bu mudur değerli İnegöllüler?" dedi.

KIRSALA GEREKLİ DEĞER VERİLMİYOR

Gürsel sözlerini şöyle sürdürdü; "Öte yandan biz mevcut belediye yönetimlerinin kırsal mahallelere gerekli önemi vermediğini düşünüyoruz. İsrafa harcanan para, reklama harcanan para eğer kırsal mahalleleri kalkındırmak ve iyileştirmek için harcansaydı çok daha başarılı köylerimiz ve kentlerimiz olacaktı. İnşallah köylerimiz ve kentlerimiz hak ettiği değeri Saadet Partisi iktidarında görecek. Bizler siz değerli muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Gerek il ve ilçe teşkilatlarımızla gerek belediye meclis üyelerimizle her türlü desteğe hazırız. Saadet Partisi'nin kapısı 7/24 tüm muhtarlara ve vatandaşlara açıktır. İnegöl'deki bu dernekleşme ve dayanışma içinde özellikle muhtarlarımızı tebrik etmek istiyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum."