Tarım alanına inşa edilen ve dört kademeden oluşan yüksek duvar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının izinsiz yapılaşmayla tahrip edilmesini önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonda, Dağyenice Mahallesi’nde inşa edilen geniş çaplı taş duvar kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Belediyenin kararlı tutumu, tarım alanlarının korunmasına yönelik mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.