İnegöl Beşiktaşlılar Derneği tarafından 15 Ağustos Salı günü saat 20.00 de Deluxe Düğün Salonunda toplu sünnet şöleni düzenlenecek. Şölende şarkıcı Gökçe'de sahne alacak. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 31. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alacak sanatçının LGBTİ+ desteği yaptığı gerekçesiyle konseri iptal edildi.

Ayçiçeği Festivali çerçevesinde sanatçı Gökçe, 12 Ağustos'ta sahne alacaktı. LGBTİ+ desteği gerekçesiyle Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, sanatçının konserini iptal ettiğini bildirdi. Başkan İnan, sanatçının LGBTİ+ desteği paylaşımı yaptığını iddia etti ve bu gerekçeyle konseri iptal ettiğini açıkladı.