İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı, İnegöl’ün sürekli göç aldığını bu göçle birlikte konut satışlarında düşüşün olduğu bu nedenle arz talep dengesinin bozulduğunu belirtti.

Artan enflasyon ve konut kredilerindeki artıştan dolayı konut satışlarında ciddi anlamda bir düşüş gerçekleşti. İnegöl’de geçtiğimiz Aralık ayında 632 adet konut satışı gerçekleşirken, bu yılın ilk ayında ise 322 adet konut satışı gerçekleşti. Bir önceki aya göre %50 konut satışı azaldı.

Konu ile ilgili İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Şehrimiz çok hızlı büyüyen, dinamik bir şehir. Önümüzdeki günlerde şehrimize evlenme ve boşanma sayıları elimize ulaşacak. Bilindiği üzere şehrimiz geçtiğimiz yıla göre 4 bin 800 nüfus artışı gerçekleşti. Sanayimiz hızlı bir şekilde büyürken, konut satışı oranlarının bu kadar düşük olması, şehrimize zarar vereceğini dile getirmek istiyoruz. Devletimiz konut satışı ile ilgili paketler hazırlamazsa biz şehir olarak çok ciddi barınma problemleri yaşayacağız. Arz talep dengesinde yaşanan bozukluk nedeniyle ilçemizde hem daire fiyatları hem de kiralık daire fiyatları vatandaşımızın bütçesini ciddi bir şekilde zorlamaktadır. İlçemizde konut üretimi sağlamak için uygun fiyatlı konut arazilerinin hızlı ve planlı bir şekilde yerel yönetim tarafından üretilmesi gerekiyor. Yoksa ilerleyen dönemde genişleyen OSB ile gelecek olan yeni göç dalgasında ciddi barınma problemleri yaşayacağız.”

YILLARA GÖRE KONUT SATIŞ SAYILARI

2015 yılında 4066 adet konut satıldı

2016 yılında 4513 adet konut satıldı

2017 yılında 4684 adet konut satıldı

2018 yılında 4579 adet konut satıldı

2019 yılında 4000 adet konut satıldı

2020 yılında 4663 adet konut satıldı

2021 yılında 4684 adet konut satıldı

2022 yılında 5296 adet konut satıldı

2023 yılında 4636 adet konut satıldı

Kaynak: HABER MERKEZİ