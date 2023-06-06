Kulaca mahallesinde meydana gelen olayda apartmanın 3. Kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Salih Deniz yaralandı. Yaralı çocuk, annesinin kucağında sedye ile Acil Servise getirildi.

Olay saat 16.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kulaca mahallesinde bir evde meydana geldi. 3 yaşındaki Salih Deniz K., 3 katlı apartmanın 3. Kat balkonunda oynamaya başladı. Balkon korumalığına tırmanan çocuk, dengesini kayberek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Anne Tuğba K.(30), düşen çocuğunun yardımına koştu. Olay yerine 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Ambulansına binmek istemeyen çocuk ağlamaya başlayınca, annesinin kucağında sedyeye alındı. Ambulansa alınan çocuk, annesinin kucağında İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber merkezi