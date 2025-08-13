İnegöl’e bağlı kırsal İsaören Mahallesinde bulunan derede bugün balık ölümleri gerçekleşti.

Dereye giden mahalle sakinleri karaya vuran ve suyun üzerinde yüzlerce balığın öldüğünü gördü. Mahalle sakinleri, “Deres de balık ölümleri hat safhaya ulaştı. Sıcaklıkların artması ve deredeki suyun azalması balık ölümlerini arttırdı. Ayrıca suyun aşırı derece ısınmasından dolayı oksijen yetersizliği balık ölümlerine neden oluyor. Ya da kimyasal bir şey dökülmüş olabilir” ifadesini kullandılar.

Mahalle sakinleri, derede yaşanan balık ölümlerinin bir an önce çözüme kavuşması için yetkililerden çözüm bulmalarını istiyor.