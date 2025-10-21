Etkinlik çerçevesinde pembe kıyafetler giyen kadınlar, farkındalık oluşturmak amacıyla Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yürüyüş yaptı. Katılımcılar, ellerindeki pankartlarla ve attıkları sloganlarla meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Whatsapp Image 2025 10 21 At 13.29.11 (4)

İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yürüyüşün ardından vatandaşlara broşür dağıtarak meme kanseri taramaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Whatsapp Image 2025 10 21 At 13.29.11 (1)

Etkinliğin, toplumda farkındalığı artırmayı ve erken teşhisin hayat kurtardığı mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi.

Whatsapp Image 2025 10 21 At 13.29.11 (2)

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ