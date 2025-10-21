Etkinlik çerçevesinde pembe kıyafetler giyen kadınlar, farkındalık oluşturmak amacıyla Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yürüyüş yaptı. Katılımcılar, ellerindeki pankartlarla ve attıkları sloganlarla meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yürüyüşün ardından vatandaşlara broşür dağıtarak meme kanseri taramaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Etkinliğin, toplumda farkındalığı artırmayı ve erken teşhisin hayat kurtardığı mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi.