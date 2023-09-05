Mutluluk Vagonu İyilik Platformu Bursa Ekibi, okula uyum süreci için 1 hafta erken başlayan minik öğrencilere ilk ders gününde sürpriz yaptı.

Gönüllülerin hazırladığı palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri, müzikli eğlence ile oyunlar oynayarak çocuklar keyifli vakit geçirdi. Doyasıya eğlenen minik öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Mutluluk Vagonu Bursa Temsilcisi Mervegül Uzun, çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, “Mutluluk Vagonu Bursa olarak ilk heyecanımızı Akşemsettin İlkokulunda yaşadık. Uyum haftası’nın ilk günü 1. Sınıf öğrencileriyle birlikte dolu dolu bir gün geçirdik. Çocukların inanılmaz enerjilerini ve heyecanlarını birlikte paylaştık. Mutluluk Vagonu ailesi olarak uyum haftasında farklı lokasyonlarda olup rotamızın iyilik olması gayretindeyiz. Mutluluk Vagonu gönüllülük platformu 4 Nisan 2021 tarihinde Şanlıurfa’da kuruldu. Kurucuları Veysel Tok ve Mehmet Ali Yiğit olan gönüllülük platformu hali hazırda Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Iğdır, Ankara, Mardin, Van ve Bursa temsilcilikleri ile yaklaşık 600 kişilik gönüllü ekibiyle rotamız iyilik sloganıyla yola koyulmuş ve bugüne kadar binlerce çocuğun yüreğini dokunmuş, iyilik adına her alanda kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Amacımız geleceğimiz olan çocukları eğitimi sevdirmek, onların yüzlerini güldürmek ve hep rengimiz olan mavi gibi umut dolu olmalarını sağlamak. Bizler tamamen gönüllülük esasına sahip topluluğuz. Mutluluk Vagonu Bursa olarak bizlerin ihtiyacı olan şey yüreğinde iyilik bitmeyen gönüllülere sahip olmak. İnanın bu iş bambaşka, hem eğlenmek hem eğlendirmek. Tarif edilemez bir duygu. Bursa il temsilcisi adına bir çok etkinliğe imza atacağız” ifadelerini kullandı.