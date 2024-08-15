Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firmasına ateş eden şahıs yakalandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi 21. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. 2 eski ortak arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir şahıs işyerine ateş ederek kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaçan şahıs İdris T. polis ekiplerince bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: şerife öz