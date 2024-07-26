İnegöl Mobilyacılar Odası geleneksel aşure ikramını bu yıl Sari Camii’de gerçekleştirdi.

İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından Sarı (Hürriyet) Camii’nde gerçekleştirilen aşure ikramına Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan, BESOB Başkan Vekili Bahattin Korkmaz, Keresteciler Odası Başkanı Ziya Turan, Sebzeciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, Berberler Odası Başkanı Erhan Güven, Elektrikçiler Odası Başkanı Fatih Aşkın, İMASSKOP Başkan Vekili Bülent Temelli, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, Mobilyacılar Odası yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve cami cemaati katıldı.



Aşure ikramı sonrası konuşan Oda Başkanı Özcan Ayhan; “ Aşure ikramımızı her yıl gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Sanayi Camii’nin yanı sıra Hacı Bahattin Arslan Camii, Bilal Habeşi Camii’nde de lokma dağıtımları ve aşure ikramları yaptık. Sanayimizin yine içerisinde yer alan Pazartesi Pazarımızın hemen yanındaki Sarı Camii’de de bir program tertip edelim dedik. Bu yılki aşure ikramımızı Sarı Camii’de gerçekleştiriyoruz. Katılım gösteren üyelerimize, protokol üyelerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl odamızın kuruluşunun 60.yıl dönümü. 2025 yılında dolu dolu programlar olacak. Eğitim programlarımız, fuar gezilerimiz devam edecek. Bunun yanında odamıza hizmet etmiş ustalarımızı onore edeceğimiz çeşitli çalışmalarımız olacak” dedi.