Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada özel halk minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi. Anafartalar caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Tekin K. yönetimindeki 16 M 06156 plakalı özel halk minibüsü, sürücü Semir H. yönetimindeki 16 MA 9085 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen genç yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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