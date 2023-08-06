Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Bilinci kapanan sürücü gözünü hastanede açtı.
Edinilen bilgiye göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet İhsan A. (21) yönetimindeki 31 TA 722 plakalı motosiklet bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kafasını asfalta çarpan genç sürücü bilincini kaybetti. Yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.