Sinanbey mahallesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Sinanbey mahallesi Murat caddesi ile Salkımsöğüt sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Murat caddesinde seyir halindeki sürücü Serkan B. yönetimindeki 16 BDM 470 plakalı motosiklet, Salkımsöğüt sokakta seyir halinde olan sürücü Furkan D. Yönetimindeki 34 FRC 985 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi