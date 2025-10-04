Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Veysel G.(30) yönetimindeki 16 AAF 038 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yol kenarındaki trafik levhalarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN