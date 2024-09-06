Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletler çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Tunç S. (24) yönetimindeki 26 AFV 114 plakalı motosiklet ile Arif S. (81) yönetimindeki 16 PR 712 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Arif S.'ye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz