Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletler çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Enes G. Yönetimindeki 16 BAP 310 plakalı motosiklet, yola çıkan sürücü Sürücü Servet D. Yönetimindeki 16 BKF 156 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrildi. Kaza sonucu sürücüler ile motosikletteki yolcu Resul U. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu