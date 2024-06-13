Bursa'nın İnegöl ilçesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Eymir mahallesinde altın ve değerli maden araması yapılıyor. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ile CHP İlçe yönetimi açıklama yaptı.



İnegöl’e bağlı Eymir mahallesinde MTA tarafından yapılan arama çalışmalarını ilçe yönetimi ve mahalle sakinleri ile yerinde inceleyen CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Değerli Basın, Değerli İnegöl, Değerli Kamuoyu, Bugün İnegöl Eymir köyünde ve köylerimizden gelen bir şikayet üzerine ormanda çalışma yapıldığını, çalışmalar yapılırken de yeni ağaçlandırma yapılacağını duyurumlarını almışlar. Daha önceden de aktarmışlardı. Gelen iş makinaları sonucu görüldüğü gibi aşağıda da kurulan sondajda Maden Teknik Arama’nın amblemi var. Buradaki arkadaşlar da burada maden aradıklarını bizzat söylediler. Maden arama üzere açık göstergedir. Bununla ilgili ne muhtarın haberi var, ne köylünün haberi var. Bu tür şeyler olduğunda köylülerin mutlaka görüşü alınır. Bir maden aranıyor ve orman talan ediliyor. Ne köylünün ne de muhtarın bu konuda haberi yok. Burada sadece çalışanlar var, yetkili bulamadık. Bununla ilgili çalışma yapılmamış. Orman derinliklerinde de birçok yer kazılarak çalışmalar devam ediliyor, sondaj yapılıyor. Burada Eymir köyünde Ömer abimiz var. Onların da görüşlerini alalım.“ ifadelerini kullandı.



Köy Halkından Tepki

Eymir Köyü İhtiyar Heyeti, kendilerine ve muhtarlığa bu konuda hiçbir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti. İhtiyar Heyeti “ Bize bu konuda ne ihtiyar heyetine ne de muhtarlığa hiç bilgi verilmedi. Doğrudan doğruya Maden Tetkik Arama adı altında şahısların arama yaptığın biliyoruz. Daha yukarıda da şantiyeler var. Düz alan kesimi yapılıyor. Tabiat örtüsü yok ediliyor. Ağaçlar katlediliyor. Sulama göletimiz var o da kirlenecek. Ormanı yok ettiğimiz zaman içme sularımıza varana kadar tehlike arz ediyor.“ dedi.



Köy sakinlerinden biri, bölgede çamur taşkınları yaşandığını ve yetkililere sorduklarında, çamurların taşmayacağı ve devir daim edeceği yönünde bilgi aldıklarını aktardı. Ancak, bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Kimyasal madde kullanmadan maden bulunamaz. Bu kimyasallar Eymir Gölü’ne karıştığında ne tarım ne de tabiat kalır” diye konuştu.

Bir başka köy sakini ise ormanların yok edilmesi halinde eskiden olduğu gibi sellerin yeniden yaşanacağını ifade etti: “Ormanlar yokken köyümüzün karşı tarafına selden geçemezdik. Ormanlar kesilirse, yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalacağız.”



Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Eymir Köyü ve çevresinde maden arama çalışmalarıyla ilgili tedirginlik devam ediyor. Yetkililerden bu konuda bir açıklama ve bölge halkının endişelerinin giderilmesi bekleniyor.