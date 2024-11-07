Alt yapı çalışmaların ilk başladığı bölgelerden biri olan Mahmudiye Mahallesi’nde aylardır vatandaşlar, kazılan yerlerin asfaltlanamamasına tepki gösteriyordu.

BUSKİ’nin alt yapı malzemeleri ile doldurduğu ancak bir türlü kapatmadığı bölgelerin, yapılan su denemeleri nedeniyle asfaltlanmadığı düşünülüyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Zemci Şahin’in Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Adnan Ordu’ya yaptığı ziyaret gerçeği ortaya çıkardı.

Basına kapalı olarak özel yapılan ziyaret sonrası Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Adnan Ordu, asfalt döküm çalışmasının gecikmesinin Büyükşehir Belediyesi’nden değil, bölgede çalışma yapan Türk Telekom’dan kaynaklandığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Ordu yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk partisi ilçe başkanı Zemci Şahin Muhtarlığımızı ziyaret etti. Mahallemizde ki eksikleri istişare ettik. Kasım Efendi Caddesinin asfaltını dökmeye hazır olduklarını fakat Türk Telekom’un çalışmalara başladığı için beklediklerini dile getirdi. Başkanıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.