Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamadan kaçan sürücü kovalamacada yakalandı.

Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde polis ekiplerince uygulama yapıldı. Polis ekipleri, şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.