İnegölspor-Fethiye maçının bilet fiyatları belli oldu. Basın Sözcüsü Fatih Yavuz ise tüm ilçe halkını İnegölspor’a sahip çıkmaya ve tribüne davet etti.

Temsilcimiz İnegölspor yarın saat 17.00’da ilçe stadında Fethiyespor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

Müsabaka öncesi bilgiler veren İnegölspor Basın Sözcüsü Fatih Yavuz “Zor bir sezona başladık. Bu sezon ilk defa taraftarımızın karşısına çıkacağız. Taraftarlarımızı Fethiye maçına bekliyoruz. ” dedi.

OKAN DENİZ SAKAT

Takımın son durumu hakkında bilgiler veren Yavuz “Takımda arkadaşlık üst seviyede, Fethiye maçının taktik idmanını da yaptık. Okan Deniz’in bir sakatlığı söz konusu, Fethiye maçında oynaması çok zor gözüküyor.” Dedi.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Bilet Fiyatları hakkında bilgiler veren basın sözcüsü Fatih Yavuz “Maraton tribünü bilet fiyatımız 100 TL, Sultan Su tribünü 150 TL, Nico Held Tribünü 150 TL olarak belirlendi. Tüm taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. Bu sene hedefimiz belli, bu hedef doğrultusunda önemli transferler yaptık. En önemli gücümüz en önemli transferimiz her zaman taraftardır. 12. Adamın desteği ile hedefimize ulaşacağız. Ben bu sezon tribünlerin karnaval alanında döndüğünü göreceğimize inanıyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda taraftarlarımızın desteğiyle Fethiye’yi ağırlayıp puansız göndermek istiyoruz, bu önemli maça tüm ilçe halkımızı bekliyoruz” Dedi.