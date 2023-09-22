İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri, Mesudiye mahallesi Şibali yolu sokakta şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptılar.
Uygulama sırasında polis ekipleri, şüphelendikleri araca dur ihtarında bulundular. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, nefes kesen kovalamaca sonucu aracın önünü keserek durdurdular. Şüphelinin kaçarken yola attığı kağıtların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Hüseyin M., polis ekiplerince gözaltına alındı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Haber merkezi